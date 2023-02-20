IBA: ЧМ по боксу — 2023 будут квалификационными турнирами к Олимпиаде-2024 в Париже

Мужской и женский чемпионаты мира по боксу, которые состоятся весной нынешнего года, станут квалификационными соревнованиями к Олимпиаде 2024 года, которая пройдёт в Париже. Об этом информирует пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA).
Напомним, в сентябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил схему отбора на Игры в Париже на основании результатов пяти региональных международных турниров 2023 года. Таким образом МОК предпринял попытку вывести турниры под эгидой IBA из квалификационной системы. Кроме того, в феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах.
Женский чемпионат мира пройдёт с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия). Соревнования среди мужчин состоятся с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Сборные России и Беларуси смогут принять участие с национальной символикой. Ранее некоторые страны заявили о бойкоте турниров из-за участия в них россиян и белорусов. Речь идёт о США, Финляндии, Швеции, Канаде, Нидерландах и некоторых других государствах.
В общей сложности на Олимпийских играх 2024 года должны выступить 248 боксёров (по 124 у мужчин и женщин).
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