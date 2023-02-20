«Король джунглей». Менеджер Махачева поделился фотографией созвона с Исламом

Менеджер Али Абдель-Азиз опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поделился фотографией чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Король джунглей», — подписал фото Абдель-Азиз.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде представителя Бразилии Чарльза Оливейру. В общей сложности в активе российского бойца 13 побед и одно поражение в UFC. Всего он провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. 12 февраля Махачев впервые защитил чемпионский титул, победив австралийца Александра Волкановски.

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