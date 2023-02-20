Чемпион Bellator Бейдер присоединился к команде Чендлера на съёмках TUF

Бывшая звезда UFC и нынешний чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер станет помощником тренера в команде Майкла Чендлера на шоу The Ultimate Fighter. Об этом сообщает MMA Orbiet.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире Bellator 290, Бейдер досрочно остановил в первом раунде россиянина Фёдора Емельяненко.

Напомним, Майкл Чендлер и Конор Макгрегор будут наставниками на The Ultimate Fighter 31. По окончании сезона они проведут бой друг с другом. Ранее президент UFC Дана Уайт допустил, что бой Макгрегора и Чендлера может состояться в Далласе.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье. Чендлер, в свою очередь, ранее также уступил Порье.

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