Блогер из Австралии рассказал, что бесплатно проник на бой Волкановски и Махачева
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Ютубер Майкл Тодаро рассказал, как он пробрался на UFC 284, занял одно из лучших мест в зале и даже вышел вместе с Александром Волкановски, в то время как зрители в зале должны были заплатить около 6 500 австралийских долларов ($4 400) за места в первом ряду.
По данным издания, руководство арены подтвердило, что они «серьёзно относятся к безопасности, но не знали об инциденте». UFC пока не дала комментариев.
Что касается Тодаро, то он говорит, что сделал бы это снова «на сто процентов».
Напомним, бой Махачева и Волкановски прошёл всю дистанцию и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для Ислама это была первая защита титула чемпиона UFC в лёгком весе.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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