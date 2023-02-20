«Сейчас бы в Махачкалу. А не вот это всё». Умар Нурмагомедов показал фото из Сан-Франциско

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в соцсетях, показав подписчикам фото из Сан-Франциско (США).



«Сейчас бы в Махачкалу. А не вот это всё», — оставил подпись под фотографией Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

Напомним, в последнем бою Умар встречался с представителем Бразилии Раони Барселосом. Поединок проходил в январе этого года на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67 и завершился победой Нурмагомедова, которую он добыл нокаутом в первом раунде. Для российского бойца этот успех стал 16-м подряд в смешанных единоборствах. При этом он не потерпел ни одного поражения. Ранее Умар сетовал на то, что промоушен Даны Уайта пока не подобрал для него следующего соперника.

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