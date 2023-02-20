Ломаченко дал прогноз на бой Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, украинский ветеран Василий Ломаченко прокомментировал организацию поединка между звёздными американскими легковесами Джервонтой Дэвисом (28-0, 26 KO) и Райаном Гарсией (23-0, 19 KO), который, как ожидается, состоится в апреле.
«Как я и говорил, это очень интересный бой. Всё будет зависеть от того, как они подготовятся к бою. Если проблем в подготовке не возникнет, то всё будет крайне конкурентно и непросто. Потому что они оба понимают бокс.
Я считаю, что победит Джервонта Дэвис, он очень техничный и может ударить. Он быстр и знает, как ему нужно передвигаться по рингу. К тому же, он всегда дерётся с парнями, которые больше него», – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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