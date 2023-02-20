«Немногие решились бы». Обозреватель объяснил, чем особенна победа Махачева на UFC 284

Авторитетный MMA-обозреватель Ариэль Хельвани считает, что чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев не получил должного уважения за выступление в бою с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284, несмотря на, по его мнению, спорную победу россиянина.
«Кстати, я мог бы кое-что добавить и про Австралию. Об этом не сказали достаточно. Ислам не получил должного уважения за выступление в Австралии. Немногие решились бы на это.
Ты чемпион, за твой пояс идёт борьба, но ты отправляешься в родной город соперника всего через четыре месяца после того, как завоевал титул. И защищаешь его против парня, которому нечего терять. Это непростая позиция. Махачев не получил должного уважения за это», – сказал Хельвани в рамках выпуска своего YouTube-подкаста.
Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?
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