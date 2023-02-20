Экс-чемпион UFC назвал причину, которая может помешать Гэтжи победить Физиева

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался об ожидаемом противостоянии легковесов Джастина Гэтжи и Рафаэля Физиева, которое состоится 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания).

«Я считаю, что в этом бою мы увидим борьбу Джастина. Потому что Физиев… Я не говорю, что Джастин не победит его в стойке, что безрассудно сходиться с ним в разменах, но Гэтжи достаточно высококлассный борец, чтобы провести несколько тейкдаунов.

Мы любим Гэтжи, и нам нравится волнение, которое он привносит в бои. Но это происходит и потому, что он отказывается от плана на бой. На этот же раз я бы хотел увидеть его тактичным. Но позволит ли ему эго? Порой бойцы хотят побеждать соперников в их стихии», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.