Боец UFC: переход в тяжёлый вес лишит Джонса его преимущества

Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), британец Том Аспиналл высказался о переходе в «королевский» дивизион звезды организации, американца Джона Джонса.

Напомним, 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) Джонс сразится за вакантный титул с французом Сирилем Ганом.

«Серьёзное преимущество, из-за которого Джонс выделяется среди других полутяжеловесов, заключается в его большой досягаемости. Он провёл немало тейкдаунов из-за длины своих рук и ног.

Я не преуменьшаю навыки его борьбы, она потрясающая, а лишь говорю, что рычаг, который он получает благодаря своим габаритам, просто невероятен для полутяжёлого веса. При этом для тяжёлого веса он вполне обычный», – сказал Аспинал в интервью YouTube-каналу Джамала Ниаза.

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Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом: