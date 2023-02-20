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«Пьяные попытки спасти Фёдора». Бейдер показал видео дебоша на его бое с Емельяненко

«Пьяные попытки спасти Фёдора». Бейдер показал видео дебоша на его бое с Емельяненко
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Чемпион Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг), американский ветеран Райан Бейдер опубликовал видео, на котором русскоговорящий болельщик устроил потасовку с охранниками на его поединке против легендарного россиянина Фёдора Емельяненко, состоявшегося на турнире Bellator 290 в начале февраля.

Так, мужчина попытался пробраться к арене, однако был задержан сразу тремя сотрудниками безопасности, уронившими его на пол.

«Пьяные русские попытки спасти Фёдора», – написал Бейдер в социальных сетях.

Напомним, титульный реванш между Бейдером и Емельяненко завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде. После выступления россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры.

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