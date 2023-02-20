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Промоутер Ломаченко объяснил, как украинец повлиял на карьеры европейских бойцов в США

Промоутер Ломаченко объяснил, как украинец повлиял на карьеры европейских бойцов в США
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Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях, украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), объяснил, как их сотрудничество изменило его взгляд на работу с бойцами из Восточной Европы и СНГ.

«Я считаю, что всё это окрашено моим опытом работы с Ломаченко. Я хочу сказать, что на тот момент вы не могли найти настолько профессионального бойца с такой поддержкой. И в тот момент, когда бойцы из Восточной Европы постучали в мою дверь, она была открыта благодаря опыту, который мы получили с Ломаченко.

Это не произошло из-за моей дальновидности. Это произошло потому, что Ломаченко оказался очень притягательным парнем для того, чтобы его продвигать», – сказал Арум в интервью BBC 5 Live Boxing.

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