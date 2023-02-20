Двалишвили показал актуальную форму за три недели до боя с Яном. Фото

Третий номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг), грузинский боец Мераб Двалишвили продолжает подготовку к поединку с российским экс-чемпионом Петром Яном, который состоится 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

Так, Двалишвили опубликовал фотографии с тренировки, где продемонстрировал актуальную форму.

Фото: из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: из личного архива Мераба Двалишвили

Мерабу Двалишвили 32 года. Боец дебютировал в UFC в декабре 2017 года и за время выступления в организации провёл десять боёв, в восьми из них одержав победы. В своём последнем бою на UFC 278 в августе Двалишвили победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона в полулёгком весе (до 65 кг), легендарного бразильца Жозе Альдо.

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