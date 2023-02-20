Мокаев: даст бог, стану самым молодым чемпионом в истории UFC
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Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев (9-0) высказался в социальных сетях о возможности стать самым молодым чемпионом в истории американского промоушена.
Мокаев прокомментировал статистическую выкладку, согласно которой на данный момент он является самым молодым рейтинговым бойцом организации.
«Иншааллах, стану самым молодым чемпионом в истории UFC», – написал боец.
Мухаммеду Мокаеву 22 года. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в марте 2022 года и с тех пор провёл три поединка, победив во всех. Напомним, самым молодым чемпионом UFC в истории является звёздный американец Джон Джонс, завоевавший титул в возрасте 23 лет и 234 дней.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
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