Мокаев: даст бог, стану самым молодым чемпионом в истории UFC

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев (9-0) высказался в социальных сетях о возможности стать самым молодым чемпионом в истории американского промоушена.

Мокаев прокомментировал статистическую выкладку, согласно которой на данный момент он является самым молодым рейтинговым бойцом организации.

«Иншааллах, стану самым молодым чемпионом в истории UFC», – написал боец.

Мухаммеду Мокаеву 22 года. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в марте 2022 года и с тех пор провёл три поединка, победив во всех. Напомним, самым молодым чемпионом UFC в истории является звёздный американец Джон Джонс, завоевавший титул в возрасте 23 лет и 234 дней.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: