Стала известна дата боя Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо

Поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между американцами Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо состоится 7 мая на турнире UFC 288, сообщает издание MMA Fighting.

По информации ресурса, команды бойцов достигли устного соглашения и в данный момент завершают работу с контрактами.

Алджамейну Стерлингу 33 года. Боец завоевал чемпионский титул в марте 2021 года, отобрав его у Петра Яна. Поединок завершился дисквалификацией россиянина после нелегального удара коленом.

Генри Сехудо 36 лет. Он становился чемпионом UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем весе. В мае 2020 года, после досрочной победы над экс-чемпионом и соотечественником Домиником Крузом на UFC 249, объявил о завершении карьеры, но в 2022-м объявил о возвращении в UFC.

Новость по теме Стерлинг объяснил, почему его раздражают дагестанские и чеченские фанаты MMA

Сехудо поймал Хасбика на болевой приём