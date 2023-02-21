WBC определит чемпиона мира в первом тяжёлом весе 26 февраля
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Боксёрский кард в Эд-Диръия (Саудовская Аравия) от 26 февраля, возглавляемый поединком между американским видеоблогером Джейком Полом и британцем Томми Фьюри, примет чемпионский бой.
Обладатель титула WBC в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), конголезец Илунга Макабу (29-2, 25 KO) проведёт защиту против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях, шведского ветерана Баду Джека (27-3-3, 16 KO).
Макабу 35 лет. Боец завоевал титул WBC в январе 2021 года, победив единогласным судейским решением поляка Михала Чеслака.
Баду Джеку 39 лет. Боец становился чемпионом мира во втором среднем (до 76,2 кг) и полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг). В 2021 году перебрался в первый тяжёлый вес, где провёл три поединка, во всех одержав победы.
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