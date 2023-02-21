Оскар де ла Хойя предложил Биволу следующего соперника

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя назвал своего бойца, которого он хотел бы свести с обладателем титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянином Дмитрием Биволом.

«Хайме Мунгия готов ко всем. Он готов драться со всеми в среднем весе, во втором среднем весе и даже в промежуточном весе до 77 кг. Так что если вы услышите о переговорах касательно боя с Биволом, то знайте, что это бой, который может состояться для Мунгии. В идеале я бы хотел увидеть боя Мунгии и Бивола во второй половине года», – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Хайме Мунгии (41-0, 33 KO) 26 лет. Мексиканец является бывшим чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг). С 2020 года выступает в среднем дивизионе, где провёл семь боёв, во всех победив.