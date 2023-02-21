Алджамейн Стерлинг подтвердил организацию боя с Сехудо

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг подтвердил организацию поединка с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях и соотечественником Генри Сехудо, который состоится 7 мая на турнире UFC 288.
«Я выступлю 7 мая против Генри Сехудо. Не могу дождаться, когда приму вызов. Мне плевать на его выходки, я отношусь к нему крайне серьёзно», – сказал Стерлинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Алджамейну Стерлингу 33 года. Боец завоевал чемпионский титул в марте 2021 года, отобрав его у Петра Яна. Поединок завершился дисквалификацией россиянина после нелегального удара коленом.
Генри Сехудо 36 лет. Боец становился чемпионом UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем весе. В мае 2020 года, после досрочной победы над экс-чемпионом и соотечественником Домиником Крузом на UFC 249, объявил о завершении карьеры.
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