Биспинг: я совершил ошибку, когда назвал Махачева лучшим бойцом P4P

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг, работавший на бое Ислама Махачева и Алекса Волкановски, признался, что изменил своё мнение после того, как назвал россиянина лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории в послематчевом интервью.
«Это был сенсационный бой, и я огромный фанат Волкановски. И я не смог бы стать его большим фанатом. Он один из самых приятных парней, которых вы можете встретить. Адекватный и скромный. Но я считаю, что он проиграл, несмотря на то, что всё было невероятно конкурентно.
Я не был не прав, когда сказал это в клетке. Если сравнивать Александра Волкановски с Исламом, то он будет лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC
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