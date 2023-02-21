«Всё, стал чемпионом, может, хватит?» Махачев рассказал, как его мама реагирует на бои

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, как его мама реагирует на поединки ММА.

«Моя мама не смотрит мои бои. Да не только мои, она вообще бои не смотрит. Она смотреть не может, когда люди друг друга бьют. Когда я домой вернулся (с боя против Волкановски) она мне постоянно говорила: «Всё уже, ты стал чемпионом, может быть, хватит? Вот Хабиб маму послушался, ты когда маму послушаешься?» Я ей говорю, что немного осталось. Хабиб же защищал титул, и мне нужно защиты провести. Тяжёлая тема для мамы. А отец, наоборот, смотрит все мои бои», — сказал Ислам в интервью YouTube-каналу Corner MMA.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде представителя Бразилии Чарльза Оливейру. В общей сложности в активе российского бойца 13 побед и одно поражение в UFC. Всего он провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. 12 февраля Махачев впервые защитил чемпионский титул, победив австралийца Александра Волкановски.

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