В Дербенте застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА

В Дербенте застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова, сообщает Telegram-канал 112.

Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу вышел из дома на улице Гагарина около четырёх часов утра, чтобы с кем-то поговорить, после чего он был найден мёртвым.

Полиция разыскивает 27-летнего Тимура Асадова и 23-летнего Абдумислима Муртазалиева. Именно этих людей подозревают в убийстве Марданова.