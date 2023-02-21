В Дербенте застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА
Поделиться
В Дербенте застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова, сообщает Telegram-канал 112.
Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу вышел из дома на улице Гагарина около четырёх часов утра, чтобы с кем-то поговорить, после чего он был найден мёртвым.
Полиция разыскивает 27-летнего Тимура Асадова и 23-летнего Абдумислима Муртазалиева. Именно этих людей подозревают в убийстве Марданова.
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
10:43
-
09:56
-
09:47
-
09:39
-
00:55
-
00:38
-
00:29
-
00:15
- 20 февраля 2023
-
22:48
-
22:36
-
22:05
-
20:47
-
20:35
-
20:14
-
19:39
-
19:14
-
18:45
-
18:01
-
17:37
-
17:23
-
16:50
-
16:48
-
15:53
-
15:39
-
15:32
-
15:14
-
14:26
-
14:13
-
13:53
-
13:51
-
13:00
-
12:49
-
12:00
-
11:50
-
11:18
Партнерский контент