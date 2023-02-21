«Династия». Менеджер команды Хабиба показал фото двух действующих чемпионов

Менеджер Али Абдель-Азиз выложил новую публикацию в социальных сетях, в которой поделился фотографиями российских бойцов Усмана Нурмагомедова и Ислама Махачева с поясами своих промоушенов.

«Династия», — подписал фото Абдель-Азиз.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде представителя Бразилии Чарльза Оливейру. В общей сложности в активе российского бойца 13 побед и одно поражение в UFC. Всего он провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. 12 февраля Махачев впервые защитил чемпионский титул, победив австралийца Александра Волкановски.



Усман Нурмагомедов в своём последнем поединке встречался с бразильцем Патрики Фрейре в ноябре 2022 года на турнире Bellator 288. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в лёгком весе.