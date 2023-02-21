Мурат Гассиев продолжает подготовку к бою с американцем Балогуном. Видео

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев опубликовал новое видео в социальных сетях, в котором показал, как он готовится к бою с 39-летним американцем Майком Балогуном. Поединок состоится 3 марта в Армении.
Гассиев продолжает подготовку к бою с американцем Балогуном:
Мурату Гассиеву 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в сентябре 2011 года, а в декабре 2016-го стал чемпионом WBA, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2019-го россиянин нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса, отобрав у него титул IBF. Единственное поражение Гассиев потерпел в июле 2018 года, уступив в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBC) по очкам звёздному украинцу Александру Усику.
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