«Чемпионату» требуются журналисты в отдел «Бокс/ММА»

«Чемпионату» требуются журналисты (корреспонденты и авторы статей) в отдел «Бокс/ММА».



Требования: грамотность, опыт работы в профильных интернет-изданиях, оперативность, обязательность, опыт организации и проведения интервью, уверенное ориентирование в мире единоборств.



График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.



Присылайте резюме на электронную почту: Igor.Bragin@championat.com.