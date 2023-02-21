«Чемпионату» требуются журналисты в отдел «Бокс/ММА»
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«Чемпионату» требуются журналисты (корреспонденты и авторы статей) в отдел «Бокс/ММА».
Требования: грамотность, опыт работы в профильных интернет-изданиях, оперативность, обязательность, опыт организации и проведения интервью, уверенное ориентирование в мире единоборств.
График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.
Присылайте резюме на электронную почту: Igor.Bragin@championat.com.
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