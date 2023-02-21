«Захотел снова испытывать страх». Джон Джонс — о переходе в тяжёлый вес

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что послужило для него мотивацией перейти в тяжёлый вес.
«В какой-то момент я просто перестал чувствовать страх. Я перестал так много изучать видеозаписи оппонентов, стал просто с нетерпением ждать нового рабочего дня. Страх исчез, я не боялся этих парней. Я начал драться с такими парнями, как Доминик Рейес, который мечтал о бое со мной ещё с колледжа, а он был просто относительно неизвестен широкой публике.
Так что я просто хотел большего. Хотел снова нервничать, хотел снова испытывать страх. Думаю, что страх полезен, и сейчас мы находимся в этой позиции в тяжёлом весе», — приводит слова Джонса BJPenn.
Напомним, 4 марта Джонс проведёт бой с французским бойцом Сирилем Ганом за вакантный титул чемпиона в тяжёлом весе UFC. Поединок возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в Лас-Вегасе.
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