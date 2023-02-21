Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Захотел снова испытывать страх». Джон Джонс — о переходе в тяжёлый вес

«Захотел снова испытывать страх». Джон Джонс — о переходе в тяжёлый вес
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что послужило для него мотивацией перейти в тяжёлый вес.

«В какой-то момент я просто перестал чувствовать страх. Я перестал так много изучать видеозаписи оппонентов, стал просто с нетерпением ждать нового рабочего дня. Страх исчез, я не боялся этих парней. Я начал драться с такими парнями, как Доминик Рейес, который мечтал о бое со мной ещё с колледжа, а он был просто относительно неизвестен широкой публике.

Так что я просто хотел большего. Хотел снова нервничать, хотел снова испытывать страх. Думаю, что страх полезен, и сейчас мы находимся в этой позиции в тяжёлом весе», — приводит слова Джонса BJPenn.

Напомним, 4 марта Джонс проведёт бой с французским бойцом Сирилем Ганом за вакантный титул чемпиона в тяжёлом весе UFC. Поединок возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в Лас-Вегасе.

О титуле Павловича можно не мечтать. Русского богатыря променяли на экс-уголовника О титуле Павловича можно не мечтать. Русского богатыря променяли на экс-уголовника
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023