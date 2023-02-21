Штырков рассказал о подготовке к бою с Исмаиловым

Российский боец ММА Иван Штырков высказался о своей подготовке к поединку с Магомедом Исмаиловым.

Напомним, бой состоится по правилам бокса.

«Я с MMA ещё не закончил, у меня есть определённые моменты, которые я должен ещё отработать. Я просто немножко где-то какие-то проценты подготовки перегрузил на бокс. Больше лап, работы какой-то специфической под бокс. Но MMA остаётся и будет оставаться. Подготовка идёт полным ходом, но она смешанная. Просто сделали уклон немного в сторону бокса. Но MMA помогает. Та же выносливость рук, комбинаторика, чувство дистанции. Это всё в пользу. Смешанные спарринги по MMA не повредят мне в боксе никак.



Ко мне тут приезжает парень. Хороший боксёр, мастер спорта, как мне ребята сказали. Молодой парень под 100 кг веса. Нормально мы с ним отрабатываем необходимую мне работу, ничего сверхъестественного. Мне не нужны олимпийские чемпионы. От них я буду просто получать по голове, они меня будут бить. Нужно самому отрабатывать, смотреть, чтобы получалось. А звать на уровень выше боксёров нет никакого смысла. Быть двигающейся грушей», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Полное интервью с Иваном Штырковым читайте на «Чемпионате»: