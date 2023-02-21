Штырков: не думаю, что боксёр-профессионал выдержит мою борьбу

Российский боец ММА Иван Штырков считает, что боксёр-профессионал не сможет конкурировать с ним в борьбе.
«Тяжело сравнивать бой по MMA и по боксу. Даже просто по регламенту. Когда ты работаешь три минуты и минуту отдыхаешь, а там пять минут. Плюс борьба – это совершенно другая нагрузка. Один полноценный борцовский раунд в MMA пятиминутный в плане закисления куда больше нагружает, чем два раунда по боксу по три минуты. Но это невозможно сравнить. Это совершенно разные виды спорта и разные кондиции.
Я не думаю, что боксёр-профессионал выдержит мою борьбу. А я – его бокс. Его бокса я могу выдержать два раунда по три минуты. Но вряд ли боксёр-профессионал выдержит мою борьбу пять минут. Я просто даже не вижу проблем в том, что произошло в последнем бою. Мне опять начали предъявлять, что якобы я устал. А как должно быть в бою «три по пять» с хорошим и достойным оппонентом? Человек не должен устать?» — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Полное интервью с Иваном Штырковым читайте на «Чемпионате»:
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