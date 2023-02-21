Штырков рассказал, почему не считает предстоящий поединок с Исмаиловым реваншем

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался о предстоящем поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Их бой станет главным событием Вечера бокса от RCC Boxing Promotions, который состоится 7 марта в Екатеринбурге на пятитысячной арене ДИВС. Регламент поединка – шесть раундов, 10-унциевые перчатки, весовая категория до 93 кг.

«Для меня ни в коем случае здесь нет никакого реванша. Потому что совершенно другой вид спорта. И противостояние. Человек тот же, но дисциплина другая. Поэтому это нельзя называть реваншем. А каких-то обид или амбиций, что нужно в любом виде спорта и в любой дисциплине реваншировать Магу, у меня тоже нет. Я профессионал, поэтому к любой неудаче отношусь профессионально. Поражение было по MMA, поэтому и реваншироваться нужно по MMA. А бокс – это совершенно другая история. Поэтому будем делать совершенно другую историю», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, в декабре 2020 года на турнире ACA 115 Исмаилов победил Штыркова по правилам MMA единогласным решением судей.



А. Емельяненко: жёсткий конфликт со Штырковым! Кто победил?