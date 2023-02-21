Штырков: бокс — благородный вид спорта испокон веков. А кулачка — только про заработок

Российский боец ММА Иван Штырков сравнил кулачные бои и бокс.
«Насчёт кулачки нет никаких амбиций, только деньги, заработать на пенсию. Где-то в боксе и MMA есть чёткие гонорары, от которых я уже не отступлю. В боксе я могу сделать это ради наследия и моей истории, это не моя территория. Ради каких-то громких противостояний на первое место можно поставить шумиху, а не финансовую составляющую. В MMA есть определённый ценник, меньше которого я не выступлю. А кулачка – только про заработок. Если кто-то захочет меня увидеть в этом спорте, то только ради чека. Тут никаких амбиций спортивных. Кулачку я не позиционирую как спорт. Это просто драка без перчаток в таком-то темпе. Всё это ради крови и зрелища. Хотите моей крови и зрелища – здесь только деньги и никакого спорта.
Бокс – благородный вид спорта испокон веков. Здесь у меня одна философия и отношение к нему. MMA – это моя работа, есть своя цена как профессионала, бойца. А кулачка – это просто желание каких-то людей увидеть меня в этом», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Полное интервью с Иваном Штырковым читайте на «Чемпионате»:
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