Хасбик заработал больше 150 млн рублей за три года

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный сейчас как Хасбик, заработал около 150 млн рублей за три года, сообщает Forbes.
Блогер получил популярность благодаря видео в социальных сетях, в котором он произнёс знаменитую фразу «Клубника бомба, честно говоря». Оно было опубликовано в 2019 году.
Прорыв в блогерской карьере Магомедова случился после того, как ещё один блогер, Асхаб Тамаев, решил организовать бой между Хасбуллой и таджикским певцом Абдурозиком с аналогичными ростом и весом. Пресс-конференция «бойцов» собрала 18 млн просмотров на YouTube.
В середине декабря 2021 года Хасбулла сообщил о создании собственной NFT-коллекции. С момента запуска коллекции более тысячи человек приобрели NFT Хасбуллы. Это ему принесло 781 ETH (эфир) — сейчас это $ 1,3 млн.
В октябре 2022 года стало известно, что Хасбулла подписал контракт с промоушеном UFC. Он подразумевает посещение Хасбиком турниров этой спортивной организации, пиар и медиавзаимодействие. После заключения контракта персонажа Магомедова добавили в игру UFC 4. Во внутреннем магазине игры появился набор Hasbulla Vanity Bundle, а также комплекты одежды с надписями Hasbulla Magomedov и Hasbulla vs Everybody.
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