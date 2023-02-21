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Хасбик заработал больше 150 млн рублей за три года

Хасбик заработал больше 150 млн рублей за три года
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Блогер Хасбулла Магомедов, более известный сейчас как Хасбик, заработал около 150 млн рублей за три года, сообщает Forbes.

Блогер получил популярность благодаря видео в социальных сетях, в котором он произнёс знаменитую фразу «Клубника бомба, честно говоря». Оно было опубликовано в 2019 году.

Прорыв в блогерской карьере Магомедова случился после того, как ещё один блогер, Асхаб Тамаев, решил организовать бой между Хасбуллой и таджикским певцом Абдурозиком с аналогичными ростом и весом. Пресс-конференция «бойцов» собрала 18 млн просмотров на YouTube.

В середине декабря 2021 года Хасбулла сообщил о создании собственной NFT-коллекции. С момента запуска коллекции более тысячи человек приобрели NFT Хасбуллы. Это ему принесло 781 ETH (эфир) — сейчас это $ 1,3 млн.

В октябре 2022 года стало известно, что Хасбулла подписал контракт с промоушеном UFC. Он подразумевает посещение Хасбиком турниров этой спортивной организации, пиар и медиавзаимодействие. После заключения контракта персонажа Магомедова добавили в игру UFC 4. Во внутреннем магазине игры появился набор Hasbulla Vanity Bundle, а также комплекты одежды с надписями Hasbulla Magomedov и Hasbulla vs Everybody.

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