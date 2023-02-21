Штырков оценил влияние отсутствия Хабиба в углу в поединке Махачева и Волкановски

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мыслями по поводу отсутствия бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в углу Ислама Махачева во время его поединка с Александром Волкановски. Напомним, Ислам одолел Александра единогласным решением судей.

«Я не могу сказать или выразить в каком-то эквиваленте эту составляющую. Но если для них это действительно очень важно и они считают присутствие Хабиба как залог победы, то это как суеверие может быть. Вполне возможно, что это сбило с рабочего настроя, ментального. Могло это быть. Но это всё в голове, в нервной системе. Это такие вещи, которые не просчитаешь, нужно знать человека, близко с ним общаться. Так как я этого ничего не знаю и не ожидаю, могу лишь предполагать, что это на таком уровне. Что присутствие Хабиба в углу является идолом, оберегом.



Они зависят от него, когда он в своём углу. Его нахождение на них сильно влияет. Если это так, то это, вполне возможно, могло сказаться», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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