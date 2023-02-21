Стали известны гонорары Джейка Пола и Томми Фьюри

Совокупные гонорары боксёров Джейка Пола и Томми Фьюри могут составить около $ 13 млн, сообщает Sportszion.

По информации портала, гарантированный гонорар американца составит $ 3,2 млн, а с учётом 65% доходов от PPV он может возрасти до $ 8,6 млн, включая рекламные контракты. Гарантированный гонорар Томми Фьюри составляет $ 2 млн, и он тоже может возрасти за счёт платной трансляции до $ 4,5 млн.

Бой Джейка Пола с Томми Фьюри состоится 26 февраля в Саудовской Аравии.



Последний поединок Джейк Пол провёл с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой в октябре 2022 года и выиграл единогласным решением судей. Всего у него шесть поединков и шесть побед.



Полный кард



Джейк Пол (6-0) — Томми Фьюри (8-0)

Илунга Макабу (29-2) — Баду Джек (27-3-3)

Зияд Альмааюф (12-5) — Рональд Мартинес (10-0)

Мухсин Кейсон (10-0) — Тариэл Джафаров (12-5)

Бадер Самрин (7-0) — Виорель Симион (22-9)