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Ян показал актуальную физическую форму менее чем за 3 недели до боя с Двалишвили. Фото

Ян показал актуальную физическую форму менее чем за 3 недели до боя с Двалишвили. Фото
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Известный российский боец ММА, бывший чемпион американского промоушена UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией.

«Скоро вылетаю в Лас-Вегас», — написал Ян.

Фото: Из личного архива Петра Яна

В настоящий момент Пётр находится в Таиланде, где проходит подготовку к следующему поединку. Его Ян проведёт с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Бой пройдёт в ночь с 11 на 12 марта мск на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Напомним, в последнем бою Ян уступил американцу Шону О’Мэлли. Пётр проиграл американцу раздельным решением судей. Двалишвили ранее победил представителя Бразилии Жозе Альдо.

Пётр Ян и Магомед Курбанов провели тренировчный спарринг:

А Ян точно глупый? Двалишвили прыгал головой в лёд, а теперь болтает о политике! А Ян точно глупый? Двалишвили прыгал головой в лёд, а теперь болтает о политике!
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