Магомед Исмаилов сделал заявление о бое с Иваном Штырковым

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о предстоящем поединке с соотечественником Иваном Штырковым. Бой Исмаилова и Штыркова будет главным событием Вечера бокса от RCC Boxing Promotions, который пройдёт 7 марта в Екатеринбурге.
«Ну что, дорогие друзья, 7 марта в Екатеринбурге будет химический взрыв. 10-унциевые перчатки, шесть раундов по три минуты, весовая категория 93 кг. Мы с Ваней уже встречались по правилам ММА, тогда в тяжёлом бою мне удалось одержать победу.
За клеткой мы часто обнимаемся и улыбаемся друг другу, но стоит только нам зайти в клетку, начинается нешуточная война! В этот раз это будет ринг! Ваня идёт без поражений в этой дисциплине, как и я. Кто-то проиграет, надеюсь, это буду не я», — написал Исмаилов.
Магомед Исмаилов прочитал стихотворение собственного сочинения:
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