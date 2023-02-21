Мокаев: покажите бойца, который дерётся чаще меня. Четыре боя за 12 месяцев

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, высказался по поводу частоты своих поединков.
«18 марта будет мой четвёртый бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца в полусреднем весе, который был более активен, чем я! Я не отказывался ни от каких боёв, с кем бы UFC меня ни ставил, я дрался и просил имена покрупнее», — написал Мокаев в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Мокаев проведёт свой следующий поединок с бразильским бойцом Джафелем Фильхо. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 286 в Лондоне.
В своём последнем бою Мокаев встретился с канадцем Малкольмом Гордоном на UFC 280 в октябре прошлого года и одержал победу болевым приёмом в третьем раунде. Всего у Мокаева девять побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
- 21 февраля 2023
-
15:02
-
14:46
-
14:42
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:08
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:27
-
11:54
-
11:35
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:43
-
09:56
-
09:47
-
09:39
-
00:55
-
00:38
-
00:29
-
00:15
- 20 февраля 2023
-
22:48
-
22:36
-
22:05
-
20:47
-
20:35
-
20:14
-
19:39
-
19:14
-
18:45
-
18:01