Мокаев: покажите бойца, который дерётся чаще меня. Четыре боя за 12 месяцев

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, высказался по поводу частоты своих поединков.

«18 марта будет мой четвёртый бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца в полусреднем весе, который был более активен, чем я! Я не отказывался ни от каких боёв, с кем бы UFC меня ни ставил, я дрался и просил имена покрупнее», — написал Мокаев в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Мокаев проведёт свой следующий поединок с бразильским бойцом Джафелем Фильхо. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 286 в Лондоне.



В своём последнем бою Мокаев встретился с канадцем Малкольмом Гордоном на UFC 280 в октябре прошлого года и одержал победу болевым приёмом в третьем раунде. Всего у Мокаева девять побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: