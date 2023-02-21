РЕН ТВ покажет бой с участием Флойда Мейвезера

В субботу, 25 февраля, телеканал РЕН ТВ эксклюзивно покажет бой американской легенды бокса Флойда Мейвезера и британского бойца ММА Аарона Чалмерса.



Турнир пройдёт на стадионе «O2 Arena» в Лондоне. Поединок будет длиться восемь раундов по две минуты. Ранее поединок Мейвезера планировался с другим соперником, однако кикбоксер Лиам Харрисон получил травму ноги и выбыл. Чемпион мира нашёл нового противника, Аарона Чалмерса, через несколько дней.

Флойд Мейвезер — непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории. Его считают лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2005—2007, 2013—2015). Он обладатель званий «Боксёр года» (1998, 2007) и «Возвращение года» (2009) по версии журнала The Ring, а также самый высокооплачиваемый боксёр в истории профессионального бокса. На счету 46-летнего Мейвезера 50 боёв и 50 побед.

Аарон Чалмерс — 35-летний британский боксёр, профессиональный боец ММА. Аарон известен участием в английских реалити-шоу «Джорди Шор» и «Экс на пляже». Рекорд Аарона в ММА — пять побед и два поражения.