Джонс: победа над Ганом подтвердит мой статус величайшего в истории

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что его потенциальная победа в поединке с Сирилем Ганом подтвердит его статус величайшего бойца в истории.

«Конечно, я хочу выступать на самом высоком уровне. Хочу выглядеть великолепно, и я хочу не только побеждать, я хочу доминировать. Не думаю о давлении, которое оказывает на меня статус короля pound-for-pound. У каждого из нас есть своё время, когда мы выглядим как абсолютные лучшие в мире. Я борюсь за то, во что верю больше, а именно — за звание величайшего всех времён. Верю, что победа над Ганом подтвердит мой статус величайшего», — приводит слова Джонса Middle Easy.

Титульный бой за вакантный чемпионский пояс в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом возглавит турнир UFC 285, который пройдёт 4 марта в Лас-Вегасе.



Для Джонса это будет первый бой с февраля 2020 года.

Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом: