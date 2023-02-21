Джонс: победа над Ганом подтвердит мой статус величайшего в истории

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что его потенциальная победа в поединке с Сирилем Ганом подтвердит его статус величайшего бойца в истории.
«Конечно, я хочу выступать на самом высоком уровне. Хочу выглядеть великолепно, и я хочу не только побеждать, я хочу доминировать. Не думаю о давлении, которое оказывает на меня статус короля pound-for-pound. У каждого из нас есть своё время, когда мы выглядим как абсолютные лучшие в мире. Я борюсь за то, во что верю больше, а именно — за звание величайшего всех времён. Верю, что победа над Ганом подтвердит мой статус величайшего», — приводит слова Джонса Middle Easy.
Титульный бой за вакантный чемпионский пояс в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом возглавит турнир UFC 285, который пройдёт 4 марта в Лас-Вегасе.
Для Джонса это будет первый бой с февраля 2020 года.
Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом:
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