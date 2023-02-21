Промоутер Бивола высказался о сроках возможного боя с Бетербиевым

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), высказался о карьерных перспективах российского боксёра на предстоящий год.

«Прошёл слух, что мы уже подписали контракты на бой Бивола и Буатси, но это не так. Мы хотим свести Буатси с Биволом, но мы также ведём переговоры и о том, чтобы Бивол сразился с Канело в сентябре или с Бетербиевым в июне, если Артуру не помешает Рамадан.

Если Бетербиев не будет готов, что крайне вероятно, то Бивол подерётся в мае или июне с Буатси, а затем, если победит, сразится с Канело в сентябре. Я не могу заставить Канело не говорить об этом реванше», – цитирует Хирна издание BoxingScene.

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