Промоутер Бивола высказался о сроках возможного боя с Бетербиевым
Поделиться
Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), высказался о карьерных перспективах российского боксёра на предстоящий год.
«Прошёл слух, что мы уже подписали контракты на бой Бивола и Буатси, но это не так. Мы хотим свести Буатси с Биволом, но мы также ведём переговоры и о том, чтобы Бивол сразился с Канело в сентябре или с Бетербиевым в июне, если Артуру не помешает Рамадан.
Если Бетербиев не будет готов, что крайне вероятно, то Бивол подерётся в мае или июне с Буатси, а затем, если победит, сразится с Канело в сентябре. Я не могу заставить Канело не говорить об этом реванше», – цитирует Хирна издание BoxingScene.
Новость по темеХильберто Рамирес предсказал победителя боя Бивол — Бетербиев
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
18:05
-
17:38
-
16:16
-
15:41
-
15:02
-
14:46
-
14:42
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:08
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:27
-
11:54
-
11:35
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:43
-
09:56
-
09:47
-
09:39
-
00:55
-
00:38
-
00:29
-
00:15
- 20 февраля 2023
-
22:48
-
22:36
-
22:05
-
20:47
-
20:35
-
20:14
Партнерский контент