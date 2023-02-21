Алексей Тищенко оценил выступление Бетербиева в бою с Ярдом

Двукратный олимпийский чемпион, российский боксёр Алексей Тищенко оценил выступление обладателя титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева в поединке с Энтони Ярдом, состоявшемся в конце января. Напомним, Бетербиев победил техническим нокаутом в восьмом раунде.
«Можно ли говорить о том, что у Бетербиева получился тяжелейший бой в профессиональной карьере? Если честно, я не смотрел бой. Полностью его не видел. Его не показывали по телевизору.
Утром уже открыл соцсети, посмотрел моменты самые интересные, прочитал, что на записках Артур проигрывал в момент остановки боя. И судя по тому, что я увидел и прочитал в комментариях, то да, это был один из самых сложных его боёв. Уровня боя с Гвоздиком», – приводит слова Тищенко издание MMA.Metaratings.ru.
Бетербиев и Ярд определили, у кого сильнее удар
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