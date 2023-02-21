Гаджиев: перестал болеть за Усика. Слишком он в крайности впадает

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался об организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Усик и Фьюри перешли к согласованию даты боя… Что уж греха таить, я, кстати говоря, перестал болеть за Усика. В последнее время перестал. Он слишком в крайности впадает, на мой взгляд. Хотя это вопрос политический.

Просто сумасшедший бой! Для нас даже интереснее, чем Фьюри – Джошуа, потому что это постсоветское пространство», – сказал Гаджиев в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее в интервью Усик назвал любимый поединок, который посмотрел больше 10 раз.

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