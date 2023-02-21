Мокаев объяснил, почему отказался от $ 200 тыс. за спонсорский контракт

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев (9-0) сообщил об отказе от спонсорского контракта размером в $ 200 тыс.

«Мне предложили $ 200 тыс. за спонсорство от букмекерской компании. Я уже говорил об этом и скажу ещё раз – я никогда не стану рекламировать азартные игры, алкоголь и наркотики. Аллах дал мне больше, чем я просил. Хвала господу, я получил больше, о чём просил 10 лет назад!» – написал Мокаев в социальных сетях.

Мухаммеду Мокаеву 22 года. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в марте 2022 года и провёл три поединка, во всех одержав победу. Напомним, самым молодым чемпионом UFC в истории является звёздный американец Джон Джонс, завоевавший титул в возрасте 23 лет и 234 дней.