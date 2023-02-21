Мокаев объяснил, почему отказался от $ 200 тыс. за спонсорский контракт
Поделиться
Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев (9-0) сообщил об отказе от спонсорского контракта размером в $ 200 тыс.
«Мне предложили $ 200 тыс. за спонсорство от букмекерской компании. Я уже говорил об этом и скажу ещё раз – я никогда не стану рекламировать азартные игры, алкоголь и наркотики. Аллах дал мне больше, чем я просил. Хвала господу, я получил больше, о чём просил 10 лет назад!» – написал Мокаев в социальных сетях.
Мухаммеду Мокаеву 22 года. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в марте 2022 года и провёл три поединка, во всех одержав победу. Напомним, самым молодым чемпионом UFC в истории является звёздный американец Джон Джонс, завоевавший титул в возрасте 23 лет и 234 дней.
Новость по темеМокаев: даст бог, стану самым молодым чемпионом в истории UFC
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
21:19
-
20:59
-
20:00
-
19:50
-
19:02
-
18:41
-
18:05
-
17:38
-
16:16
-
15:41
-
15:02
-
14:46
-
14:42
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:08
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:27
-
11:54
-
11:35
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:43
-
09:56
-
09:47
-
09:39
-
00:55
-
00:38
-
00:29
-
00:15
Партнерский контент