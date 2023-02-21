Махачев рассказал, как изменился его вес после боя с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Ислам Махачев рассказал, как изменился его вес спустя полторы недели после боя с австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46).

«В Дагестане нас всегда очень тепло встречают, UFC и смешанные единоборства у нас очень популярны. Несмотря на то что я прилетел очень поздно, дома ждал стол в три часа ночи. Куда бы в гости ни пошёл — везде полные столы. Стараюсь себя контролировать, чтобы потом меньше сгонять, но уже набрал порядка 10 кг», – цитирует Махачева «Матч ТВ».

Ранее экс-чемпион UFC Майкл Биспинг изменил мнение о месте Махачева в рейтинге pound-for-pound.

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