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Алексей Тищенко рассказал, почему не верит в организацию боя Бивола и Бетербиева

Алексей Тищенко рассказал, почему не верит в организацию боя Бивола и Бетербиева
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Двукратный олимпийский чемпион, российский боксёр Алексей Тищенко высказался об организации возможного поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Будет ли бой? Сложно сказать. Я недавно читал интервью Боба Арума… Он ссылался, что есть две разные телекомпании, DAZN и ESPN. И эти разговоры обычно ни к чему хорошему не ведут и очень сложно решаются.

В мире профессионального бокса, по-моему, было всего несколько боёв, когда два телеканала транслировали… Мейвезер – Пакьяо, Тайсон – Льюис. Хотелось бы, чтобы их было больше. Но почему-то, так как два россиянина, очень с трудом верится, что бой состоится в этих условиях», – приводит слова Тищенко издание MMA.Metaratings.ru.

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