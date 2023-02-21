Махачев сказал, в каком раунде понял, что победил в бою с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Ислам Махачев поделился впечатлениями от боя с именитым австралийцем Алексом Волкановски.
Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46).
«Я знал, что первый и второй раунды я выиграл точно. Третий раунд был тяжёлым, один судья отдал его мне, двое других судей — Волкановски. В четвёртом раунде, когда я весь раунд забрал и забрал спину, уже понимал, что выиграл бой, так как выиграл три раунда уверенно. В пятом раунде, думаю, надо было чуть больше доработать, чтобы победа была ещё увереннее», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».
Ранее в интервью Махачев рассказал, как изменился его вес после боя с Волкановски.
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