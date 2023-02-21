Дариуш: когда я побью Оливейру, мы с Физиевым сразимся за чемпионский бой

Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенеил Дариуш считает, что поединок за право сразиться с россиянином Исламом Махачевым будет разыгран между ним и Рафаэлем Физиевым.
«Я считаю, что Махачев взял перерыв. Ему впервые пришлось поучаствовать в реальном бою. И теперь он вернётся только в конце года. Он не вернётся быстро.
Я побью Оливеру. Не знаю, получится ли у Физиева побить Джастина [Гэтжи], но если получится, тогда останемся только мы вдвоём. Мы будем выяснять, кому достанется чемпионский бой. А уже затем, хотя никогда не знаешь, но, по крайней мере, на бумаге, я стану первым претендентом», – приводит слова Дариуша издание MMAJunlkie.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе, бразилец Чарльз Оливейра официально объявил о своём следующем бое.
- 22 февраля 2023
-
00:01
- 21 февраля 2023
-
23:57
-
22:59
-
22:56
-
22:24
-
21:54
-
21:19
-
20:59
-
20:00
-
19:50
-
19:02
-
18:41
-
18:05
-
17:38
-
16:16
-
15:41
-
15:02
-
14:46
-
14:42
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:08
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:27
-
11:54
-
11:35
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:43
-
09:56