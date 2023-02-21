Дариуш: когда я побью Оливейру, мы с Физиевым сразимся за чемпионский бой

Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенеил Дариуш считает, что поединок за право сразиться с россиянином Исламом Махачевым будет разыгран между ним и Рафаэлем Физиевым.

«Я считаю, что Махачев взял перерыв. Ему впервые пришлось поучаствовать в реальном бою. И теперь он вернётся только в конце года. Он не вернётся быстро.

Я побью Оливеру. Не знаю, получится ли у Физиева побить Джастина [Гэтжи], но если получится, тогда останемся только мы вдвоём. Мы будем выяснять, кому достанется чемпионский бой. А уже затем, хотя никогда не знаешь, но, по крайней мере, на бумаге, я стану первым претендентом», – приводит слова Дариуша издание MMAJunlkie.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе, бразилец Чарльз Оливейра официально объявил о своём следующем бое.