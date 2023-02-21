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Тренер Адесаньи: если бы у меня был выбор — я бы отодвинул реванш с Перейрой

Тренер Адесаньи: если бы у меня был выбор — я бы отодвинул реванш с Перейрой
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Юджин Бэрман, тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландца Исраэля Адесаньи, признался, что не рассчитывал на столь скорый реванш с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 8 апреля в Майами (США).

«Если бы у меня был выбор, которого зачастую у меня просто нет, то я бы подождал ещё, чтобы дать Исраэлю больше времени между досрочным поражением и следующим боем. В идеальном мире я бы поступил так, как делают в боксе: дал бы Исраэлю пару парней, чтобы разогреться, а затем бы уже вывел на реванш.

Но в UFC нет такого выбора, а Исраэль был непреклонен в выборе того, с кем он хочет подраться следующим, и это Алекс Перейра. Без сомнений», – сказал Бэрман в подкасте The MMA Hour.

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