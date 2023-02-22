Махачев рассказал о проблемах с акклиматизацией перед боем с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Ислам Махачев рассказал о проблемах с акклиматизацией перед боем с лидером рейтинга pound-for-pound, австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46).

«В первую неделю было тяжело перестроиться, потому что мы проходили сборы в горах на Эльбрусе, там был снег, холодно, а в Австралии 40 градусов. 10-12 дней ушло только на акклиматизацию, чтобы просыпаться вовремя. Мы заложили 20 дней, думаю, в следующий раз можно и больше», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Ранее в интервью Махачев объяснил решение UFC не ставить его на первое место рейтинга P4P.

Новость по теме Махачев объяснил решение UFC не ставить его на первое место рейтинга P4P

Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?