Махачев рассказал о проблемах с акклиматизацией перед боем с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Ислам Махачев рассказал о проблемах с акклиматизацией перед боем с лидером рейтинга pound-for-pound, австралийцем Алексом Волкановски.
Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46).
«В первую неделю было тяжело перестроиться, потому что мы проходили сборы в горах на Эльбрусе, там был снег, холодно, а в Австралии 40 градусов. 10-12 дней ушло только на акклиматизацию, чтобы просыпаться вовремя. Мы заложили 20 дней, думаю, в следующий раз можно и больше», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».
Ранее в интервью Махачев объяснил решение UFC не ставить его на первое место рейтинга P4P.
Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?
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