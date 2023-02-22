Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев рассказал о проблемах с акклиматизацией перед боем с Волкановски

Махачев рассказал о проблемах с акклиматизацией перед боем с Волкановски
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Ислам Махачев рассказал о проблемах с акклиматизацией перед боем с лидером рейтинга pound-for-pound, австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46).

«В первую неделю было тяжело перестроиться, потому что мы проходили сборы в горах на Эльбрусе, там был снег, холодно, а в Австралии 40 градусов. 10-12 дней ушло только на акклиматизацию, чтобы просыпаться вовремя. Мы заложили 20 дней, думаю, в следующий раз можно и больше», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Ранее в интервью Махачев объяснил решение UFC не ставить его на первое место рейтинга P4P.

Новость по теме
Махачев объяснил решение UFC не ставить его на первое место рейтинга P4P
Махачев не смог скрутить мелкого австралийца! До умений Хабиба ему ещё далеко Махачев не смог скрутить мелкого австралийца! До умений Хабиба ему ещё далеко

Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023