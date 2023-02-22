Тренер Адесаньи: рад, что остановил бой с Перейрой. Есть ещё одна попытка побить монстра
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Юджин Бэрман, тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландца Исраэля Адесаньи, высказался о своём решении остановить поединок с бразильцем Алексом Перейрой, состоявшийся в ноябре. Напомним, Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде, завоевав титул.
«Вполне возможно, что у меня есть склонность к осторожности, но я считал шансы на то, что Исраэль уйдёт невредимым в случае продолжения боя, минимальными. По всей видимости, он бы пострадал ещё больше.
Так или иначе, а я рад, что остановил бой, поскольку предотвратил серьёзный ущерб Исраэлю. Теперь же мы находимся в том положении, когда, будучи здоровыми, можем воспользоваться ещё одной попыткой побить монстра», – сказал Бэрман в подкасте The MMA Hour.
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