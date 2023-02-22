Стали известны медицинские отстранения Махачева и Волкановски

Комиссия боевых видов спорта Западной Австралии, на территории которой состоялся турнир UFC 284, опубликовала медицинские отстранения для участников соревнований.

Так, чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев получил всего 14-дневное отстранение от тренировок, несмотря на то что его поединок с Алексом Волкановски прошёл все пять раундов. Сам же австралиец отделался 30-дневным отстранением.

Гораздо меньше повезло участникам соглавного события. Мексиканец Яир Родригес, в бою с американским ветераном Джошем Эмметом завоевавший временный титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг), получил максимальное, 180-дневное отстранение. Та же участь постигла и досрочно проигравшего Эммета – 180 дней.

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