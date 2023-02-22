Томми Фьюри: когда я закончу, Джейк Пол больше никогда не будет боксировать

Британский профессиональный боксёр Томми Фьюри поделился своими планами на грядущий бой против Джейка Пола, который пройдёт 26 феврале в Эд-Диръие (Саудовская Аравия).
«Когда я закончу, этот парень больше никогда не будет боксировать», — приводит слова Фьюри MMAJunkie.
Брат Тайсона Фьюри преисполнен уверенности в результате воскресного боя из-за недавних спаррингов. Отец и тренер боксера Джон Фьюри сказал, что его сын отправил в больницу не одного спарринг-партнера, сломал челюсть одному и нокаутировал тяжеловесов в тренажерном зале.
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что скандальный американский видеоблогер Джейк Пол попадёт в мировой рейтинг организации в первом тяжёлом весе (до 90.7 кг), если победит британца в воскресенье.
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