Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Томми Фьюри: когда я закончу, Джейк Пол больше никогда не будет боксировать

Британский профессиональный боксёр Томми Фьюри поделился своими планами на грядущий бой против Джейка Пола, который пройдёт 26 феврале в Эд-Диръие (Саудовская Аравия).

«Когда я закончу, этот парень больше никогда не будет боксировать», — приводит слова Фьюри MMAJunkie.

Брат Тайсона Фьюри преисполнен уверенности в результате воскресного боя из-за недавних спаррингов. Отец и тренер боксера Джон Фьюри сказал, что его сын отправил в больницу не одного спарринг-партнера, сломал челюсть одному и нокаутировал тяжеловесов в тренажерном зале.

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что скандальный американский видеоблогер Джейк Пол попадёт в мировой рейтинг организации в первом тяжёлом весе (до 90.7 кг), если победит британца в воскресенье.