«Чувствую, что «ломала» её много лет». Эрин Бланчфилд — о Валентине Шевченко

Американка Эрин Блэнчфилд высказалась по поводу возможного поединка с чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.

«Я определенно чувствую себя очень хорошо. Я думаю, что буду использовать против Шевченко свой стиль, в котором я всех побеждала. Все немного недооценивают меня из-за моего возраста и из-за того, что у меня не так много боев в UFC. Я знаю, что могу выиграть этот бой. Мне кажется, что я «ломала» её много лет. Я наблюдаю за ней со школы. Я знаю, что как только я окажусь там, у нас будет хороший план действий, и этот пояс будет моим», — приводит слова Бланчфилд MMAJunkie.

В своём последнем бою на турнире UFC 275 в июне Шевченко одолела раздельным судейским решением бразильянку Тайлу Сантос.